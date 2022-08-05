МЧС предупреждает о грозе, ливнях и сильном ветре в Петербурге

МЧС предупреждает о грозе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Петербурге. Днем в субботу синоптики гидрометцентра прогнозируют грозу, а также сопутствующие дожди и усиление ветра. Температура пойдет вниз, но пока останется высокой.

- По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии 6 августа в Петербурге ожидаются грозы, ливни, местами град. При грозах усиление ветра порывами до 27 метров в секунду, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Напомним, что по прогнозу синоптиков в субботу температура воздуха составит до +27 градусов. Но уже в воскресенье дожди прекратятся - осадки будут только в ночь на 7 августа, а днем прогноз обещает сухую погоду. При этом заметно похолодает, термометры покажут около +20 градусов.