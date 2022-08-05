Смольный: Возгорания автобусов в Петербурге не связаны с газовой аппаратурой двигателя

Пожары не связаны с газовым топливом, на котором работают новые автобусы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Возгорания новых пассажирских автобусов в Петербурге не связаны с аппаратурой их газовых двигателей. Об этом рассказал врио главы Комитета по транспорту Валентин Енокаев, ответивший на вопросы журналистов.

- Промежуточная экспертиза показала, что возгорание не связано ни с газовой аппаратурой, ни с топливом. В баллонах при полном выгорании автобуса даже остается газ. Сами баллоны выдержали, - приводит слова Енокаева «Петербургский дневник».

По словам чиновника, предубеждение о газовых моторах были, но двигатели оказались надежными. А точная причина пожаров выясняется.

Напомним, что ранее предварительно ей называлось попадание масла из гидропривода вентилятора на горячие части двигателя. Тогда речь шла о двух автобусах МАЗ. Потом сгорели два ЛиАЗа. Утром 5 августа - еще один МАЗ, но он, по данным перевозчика, был старым и с дизельным двигателем.

- Ни в одном из случаев пострадавших пассажиров нет, - отметил Валентин Енокаев.