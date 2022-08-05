Петербуржцев испугал двойной полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости

Полуденный выстрел из Петропавловки - давняя традиция Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Двойной полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости насторожил петербуржцев. Два залпа услышали жители Северной столицы 4 августа в 12:00. Озадаченные горожане обратились в эфире Радио «КП Петербург» (92,0 FM).

- Я прошерстил интернет - оказывается, это очень редко делают. Например, было такое в 1988-ом году, когда родился пятимиллионный житель Северной столицы, затем в 98-м, когда в крепость доставили останки царской семьи, и в новогоднюю ночь 2001-го в честь наступления нового тысячелетия, - рассказал слушатель.

Мы отправились за комментарием в Петропавловскую крепость. В пресс-службе нас заверили, что никаких громких событий не было.

- В Петропавловской крепости всегда стреляет одновременно две пушки. Это все не автоматизировано, поэтому выстрел делают два человека. Может случиться и рассинхрон - одна пушка выстрелила на несколько секунд позже другой. Человеческий фактор, - объяснили «КП-Петербург» в пресс-службе Петропавловской крепости.

Напомним, отмечать полдень выстрелом в Петербурге стали в 1865 году. Традицию переняли у Севастополя.