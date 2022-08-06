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Происшествия6 августа 2022 6:26

Три машины сгорели после взрыва на юго-западе Петербурга

В происшествии никто не пострадал, но очевидцам оно показалось очень подозрительным
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
На юго-западе Петербурга сгорели сразу три авто. Фото: СОЦСЕТИ

На юго-западе Петербурга сгорели сразу три авто. Фото: СОЦСЕТИ

Три автомобиля сгорели у дома №21 на улице Маршала Захарова в Красносельском районе Петербурга. Пожар произошел в пятницу, 5 августа, примерно в 21:49. Очевидцами происшествия стали многочисленные прохожие и посетители местного магазина. По их словам, машины находились на парковке, а сам пожар начался с одного из авто, а потом огонь перекинулся на другой транспорт.

Причины пожара установят правоохранители. Фото: СОЦСЕТИ

Причины пожара установят правоохранители. Фото: СОЦСЕТИ

- Взорвалась машина, был громкий взрыв и дым. Сейчас идет расследование, как это произошло, - пишет женщина-свидетель в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Добавим, что в 22:07 спасатели МЧС потушили пожар. По их словам, в происшествии никто не пострадал.

- В трех авто сгорели сгораемые части. Пожар тушили 10 человек личного состава и две единицы техники, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.