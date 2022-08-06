Более пяти тысяч участников столпились на Фонтанке на Фестивале SUP-серфинга

В Петербурге стартовал ежегодный Фестиваль сапсерфинга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге стартовал ежегодный Фестиваль SUP-серфинга на Фонтанке. Как передает наш фотокорреспондент, на воде столпились более пяти тысяч участников костюмированного заплыва. Жители и гости города вновь примерили на себе шуточные наряды и откровенные бикини. Участники взяли с собой родных, друзей, коллег по работе и даже питомцев.

Эффектно, не так ли? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- С высоты воздуха число участников выглядит особенно эффектно. Людей очень много. На лицах всех улыбка. Соревноваться на скорость прохождения трассы тут никто не будет. Все просто отдыхают и развлекаются, - передает с места журналист «КП-Петербург».

Добавим, что погода благоволит фестивалю на Фонтанке. Утром и днем в Петербурге будет жарко, до +30 градусов. Но холодный фронт испортит все к вечеру, принеся с собой грозу, дождь и град.