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Общество6 августа 2022 8:16

Более пяти тысяч участников столпились на Фонтанке на Фестивале SUP-серфинга

Жители и гости города разоделись в самые разные костюмы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Петербурге стартовал ежегодный Фестиваль сапсерфинга.

В Петербурге стартовал ежегодный Фестиваль сапсерфинга.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге стартовал ежегодный Фестиваль SUP-серфинга на Фонтанке. Как передает наш фотокорреспондент, на воде столпились более пяти тысяч участников костюмированного заплыва. Жители и гости города вновь примерили на себе шуточные наряды и откровенные бикини. Участники взяли с собой родных, друзей, коллег по работе и даже питомцев.

Эффектно, не так ли?

Эффектно, не так ли?

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- С высоты воздуха число участников выглядит особенно эффектно. Людей очень много. На лицах всех улыбка. Соревноваться на скорость прохождения трассы тут никто не будет. Все просто отдыхают и развлекаются, - передает с места журналист «КП-Петербург».

Добавим, что погода благоволит фестивалю на Фонтанке. Утром и днем в Петербурге будет жарко, до +30 градусов. Но холодный фронт испортит все к вечеру, принеся с собой грозу, дождь и град.