В метро Петербурга объяснили появление окровавленного пассажира на «Нарвской»

Окровавленного мужчину нашли на станции метро "Нарвская" в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

Окровавленного мужчину заметили на станции метро «Нарвская» в Петербурге. Фотографии с раненым пассажиром разлетелись по городским группам в соцсетях вечером в пятницу, 5 августа. Петербуржцы гадали, что произошло с мужчиной. Ему вызвали скорую помощь. Судя по снимкам, он серьезно поранил ногу. Очевидцы предположили, что бедолага упал на эскалаторе.

Пресс-служба петербургского метрополитена прояснила ситуацию для «КП-Петербург». Оказалось, мужчина сам себя чуть не убил.

Мужчина поранил ногу. Фото: предоставлено "КП"

- Пассажир был пьяный, он поранился по собственной неосторожности. Сотрудники метрополитена оказали ему первую помощь, после чего передали врачам, - отметили в подземке.