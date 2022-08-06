BMW врезался в столб на Московском проспекте и разлетелся по тротуару

Иномарка "намоталась" на столб на Московском проспекте в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

На Московском проспекте в Петербурге BMW врезался в столб и разлетелся по частям на дорогу и тротуар. На место приехала машина реанимации. Очевидцы опубликовали фотографии жесткого ДТП в соцсетях и рассказывают, что пешеходы чудом не попали под раздачу от горе-водителя. Со всеми участниками инцидента беседовали полицейские и врачи.

Столб выстоял, иномарка - нет. Фото: vk.com/spb_today

- ДТП произошло ночью, в 1:20. Услышал визг резины при резком торможении и громкий «бах». Реанимация, пожарные и сотрудники ГИБДД приехали быстро. Пострадали два автомобиля. Девушка и парень на тротуаре еле успели увернуться, чтоб их не сбили, - пишет автор фотографий в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Добавим, что официальной информации об аварии не сообщали. Неизвестно и то, есть ли в ДТП пострадавшие.