Новую ветеринарную клинику открыли в Сосновом Бору ко дню 95-летия Ленобласти

В Сосновом Бору появилась новая ветклиника. Фото: правительство Ленобласти

В Сосновом Бору открыли новую ветеринарную клинику. Торжественное мероприятие прошло в день празднования 95-летия Ленобласти. Больницу с современным оборудованием открыл лично губернатор Александр Дрозденко. Медики смогут принимать там до 60 пациентов в день.

- В одноэтажном здании разместились терапевтический и хирургический кабинеты, лаборатория, процедурно-прививочный кабинет, дневной стационар для кошек и собак, административно-хозяйственные помещения, - рассказали в пресс-службе правительства 47 региона.

Общественные места Соснового Бора благоустроили к юбилею Ленобласти. Фото: правительство Ленобласти

Кроме этого глава Ленобласти открыл в Сосновом Бору новый баскетбольный стадион. Еще в городе благоустроили Приморский парк и Сквер Космонавтов. Дети и пенсионеры уже опробовали новые скамейки, спортплощадки и всевозможные качели.

Сами торжества в честь юбилея получились масштабные. По Сосновому Бору прошли колонны активистов, чиновников, почетных граждан, ветеранов и простых рабочих. А у Александра Дрозденко появилась возможность пообщаться с жителями региона и выслушать их замечания и предложения.