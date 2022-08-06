Огненный закат с радугой пришли на смену урагану в Петербурге

Огненный закат и радуга на небе восхитили жителей Петербурга после ураганной погоды. Фото: СОЦСЕТИ

Огненный закат с радугой порадовал жителей Петербурга под конец субботу, 6 августа. Горожане делятся красивыми снимками в соцсетях и радуются, что стихия ушла. Напомним, днем в городе бушевал ураган, поваливший более 30 деревьев, искореживший несколько машин и травмировавший несчастную женщину на автобусной остановке. И вот, на смену непогоде пришла тишина и гармония.

Эх, всегда бы была такая благодать. Фото: Роман ЛЯЛИН

- Очень красиво. Надеюсь, завтра будет жара, - предположила одна из петербурженок в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

В центре виды особенно красивы. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Ах, если бы. Синоптики говорят, что в воскресенье, 7 августа, в Северной столице похолодает до +20 градусов. Тем временем спасатели МЧС и разные городские службы будут круглую ночь устранять последствия субботней непогоды.