Ураган частично обрушил балкон известного «Дома с башней» в центре Петербурга

В центре Петербурга ураган частично обрушил балкон доходного дома Ивана Дернова. Фото: vk.com/spb_today

Ураганный ветер частично обрушил балкон доходного дома Ивана Дернова на Таврической улице, 35. «Дом с башней» не устоял перед стихией в субботу, 6 августа. Сейчас опасное место огородили. Как уточнили «КП-Петербург» в пресс-службе администрации Центрального района, на тротуар рухнул штукатурный слой и некоторые элементы балконного ограждения. К счастью, все это «добро» не упало никому на голову.

Пострадавших в инциденте нет. Фото: vk.com/spb_today

- Дом находится в управлении ТСЖ. Опасную территорию огородили. Сейчас специалисты принимают меры для обследования фасада и простукивания элементов, которые слабо держатся. Безопасность прохожих будет обеспечена, - заверили в районной администрации.

Добавим, что Смольный так и не отчитался о масштабе последствий субботнего урагана. Лишь администрация Курортного района рассказала, что у них повалило около сотни деревьев. А «Ленсвет» упомянул, что обрывы проводов произошли в восьми районах.