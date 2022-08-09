Невероятно густой туман на Неве в Ленобласти сняли на фото

Плотный туман скрыл Неву в Ленобласти / Фото: Александр Егорин

В Ленинградской области встал туман. Причем встал в буквальном смысле этого слова, так как оказался невероятно густым и, как будто, даже твердым. Свидетелем явления стал петербуржец. Он увидел, как белая пелена полностью украла Неву вместе с мостом через нее. Фотографиями он поделился в социальной сети.

- Прямо сейчас у железнодорожного Кузьминского моста через Неву, - рассказал очевидец.

Туман полностью скрыл реку и огромный мост / Фото: Александр Егорин

Мост проходит четко по границе Кировского и Всеволожского районов Ленобласти. Вероятно, районы рядом с мостом тоже оказались в невероятной пелене. Причем, мост, высота которого более 15 метров, оказался полностью скрыт в тумане, лишь его верхушка едва проглядывалась через эти облака.

Напомним, что синоптики как раз обещали туман в это время. Он должен пройти через несколько часов. Автомобилистам стоит ездить медленнее и аккуратнее через туман.