Продавца арбузов зарезали в овощном ларьке в Мурино

Продавца фруктов-овощей зарезали в Мурино. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жестокое убийство произошло ночью 10 августа в Мурино. В одной из палаток по продаже овощей и фруктов было найдено тело продавца, мужчины 1987 года рождения. Причиной смерти стало ножевое ранение в грудь. На место трагедии выехали следователи, которые изъяли нож со следами бурого цвета на лезвии.

- Следствием установлено, что 44-летний находясь в палатке «Фрукты-овощи», в ходе внезапно возникшей ссоры на фоне личных неприязненных отношений, нанес удар ножом в область груди знакомому, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленобласти.

От единственного удара продавец арбузов погиб на месте. Его предполагаемого убийцу нашли быстро. Сейчас мужчина допрошен, следствием подготовлено ходатайство об аресте подозреваемого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.