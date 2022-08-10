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Происшествия10 августа 2022 19:27

Подруга порноактрисы Анастасии Гришман рассказала, что парень убитой мог быть под наркотиками

По словам девушки, отношения тиктокерши с парнем были непростыми
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Отношения пары были непростыми.

Отношения пары были непростыми.

Фото: СОЦСЕТИ

Подруга погибшей тиктокерши и порнозвезды Анастасии Гришман рассказала о непростых отношениях актрисы с ее парнем. Сама Анастасия была непростым человеком, но и Дмитрий, которого обвиняют в ее убийстве, не отличался простым нравом. Хотя при этом был добрым.

- Я познакомилась с Димой недавно. Виделись мы нечасто. Сегодня он предложил встретится и все мне рассказал. О Насте он отзывался нормально, говорил что у нее много проблем и с ней трудно жить. Выглядел он плохо, много употреблял, - рассказала подруга убитой.

По ее словам, сразу после разговора Дмитрия задержала полиция. На допросе он рассказал то же самое, что в разговоре с подругой Анастасии. Якобы та сама просила ее убить. Три раза он отказывался, но потом согласился.

- Это правда ужасно. Насте нужна была помощь. Она страдала с самого детства и морально и физически. Не нужно копать тему. Он - убийца, на - мертва. Это конец, к сожалению, - сообщила убитая горем девушка.