Хоккеисту СКА грозит до 12 лет тюрьмы за покупку военного билета

Михаил Воробьев признал вину в покупке военного билета. Фото: ХК СКА

Хоккеист СКА Михаил Воробьев может получить серьезный срок лишения свободы за покупку военного билета. Откосить от службы в армии спортсмен решил еще в бытность игроком уфимского «Салавата Юлаева». Там же в Башкирии все и произошло. Воробьев и еще двое его одноклубников через посредника вышли на нужного человека, сделавшего необходимые документы.

- Во время заседания суда в Уфе игрок СКА Михаил Воробьев признал свою вину в даче взятки за отсрочку от армии, - пишет «КП-Уфа».

Правда, из-за отсутствия адвоката рассмотрение дела перенесли на 22 августа. Двое других хоккеистов приедут в суд 25 августа и 22 сентября.

Напомним, что в громкий скандал с покупкой военников попал и звезда НХЛ Кирилл Капризов, успевший улететь в США. А вот бывший голкипер ЦСКА, петербуржец Иван Федотов переехать в Северную Америку не успел и оказался на Северном флоте. Его отправили служить в ВМФ.