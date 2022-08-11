Жарко и солнечно будет в Петербурге 11 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург возвращается жаркая и солнечная погода. В четверг, 11 августа 2022 года, в Северной столице будет сухо, без дождей, а температура воздуха окажется на пару градусов выше климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица останется под влиянием антициклона. Медленно смещаясь к юго-востоку, он сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, а температурный фон ещё немного подрастет и окажется на пару градусов выше климатической нормы, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге до 24-26 градусов выше нуля, по Ленинградской области до 22-27 градусов тепла. Ветер будет юго-западный 4-9 метров в секунду.

В конце рабочей недели погода изменится совсем немного и будет чуть-чуть прохладнее. Зато будущие выходные окажутся жаркими и солнечными.