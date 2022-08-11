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Происшествия11 августа 2022 5:33

Гонщик на Volkswagen разбился насмерть о мусоровоз у Московских ворот в Петербурге

Автомобиль летел по Московскому шоссе на скорости в 150 км/ч
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Легковушка на скорости снесла мусоровоз в Петербурге

Легковушка на скорости снесла мусоровоз в Петербурге

Фото: из соцсетей

Жесткая авария произошла на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. У Московских ворот автомобиль Volkswagen вылетел на запрещающий знак светофора и буквально снес мусоровоз. Сам водитель легковушки скончался на месте. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети утром 11 августа 2022 года.

- Этот лихач летел с аварийкой по Московскому от Парка победы, подрезая всех и виляя с левой крайней к правой крайней полосе со скоростью более 100 км/ч. Если на его пути была легковушка, то было бы много погибших, - рассказал свидетель аварии.

На спидометре Volkswagen стрелка застыла на 150 км/ч. Именно с такой скоростью ехал гонщик.

Что случилось с водителем мусоровоза, который оказался завален на бок на дороге, не сообщается. На месте работают сотрудники дорожной полиции.