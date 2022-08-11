Таксист сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП в Петербурге

Автомобиль сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге разыскивают водителя черной иномарки Kia, который сбил мотоциклиста в Василеостровском районе. Авария произошла в ночь на 11 августа 2022 года в Шкиперском протоке. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Таксист на черной Kia Rio сбил мотоциклиста на Kawasaki ER-6n и уехал с места ДТП, - рассказали свидетели аварии.

При ударе мотоцикл сильно "покорежило". На нем осталось много царапин и вмятин. О состоянии водителя мотоцикла ничего не сообщается, однако точно известно, что он жив.

Также сообщается, что в ДТП с автомобиля слетела решетка от бампера.

Мотоциклист вызвал на место аварии сотрудников ДПС, которые зафиксировали ДТП. Теперь виновника аварии разыскивают.