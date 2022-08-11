Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 августа 2022 6:55

Таксист сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП в Петербурге

Авария произошла в Шкиперском протоке
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Автомобиль сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП в Петербурге

Автомобиль сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге разыскивают водителя черной иномарки Kia, который сбил мотоциклиста в Василеостровском районе. Авария произошла в ночь на 11 августа 2022 года в Шкиперском протоке. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Таксист на черной Kia Rio сбил мотоциклиста на Kawasaki ER-6n и уехал с места ДТП, - рассказали свидетели аварии.

При ударе мотоцикл сильно "покорежило". На нем осталось много царапин и вмятин. О состоянии водителя мотоцикла ничего не сообщается, однако точно известно, что он жив.

Также сообщается, что в ДТП с автомобиля слетела решетка от бампера.

Мотоциклист вызвал на место аварии сотрудников ДПС, которые зафиксировали ДТП. Теперь виновника аварии разыскивают.