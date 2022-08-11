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Происшествия11 августа 2022 7:16

Продавец ларька в Мурино зарезал покупателя и выстрелил в голову прохожему

Подозреваемого в убийстве уже задержала полиция
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Продавец ларька в Мурино зарезал покупателя

Продавец ларька в Мурино зарезал покупателя

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Мурино, что под Санкт-Петербургом, продавец овощного ларька зарезал покупателя, а также выстрелил в прохожего, который пытался спасти несчастного. Все произошло в ночь на 10 августа 2022 года возле дома 1 по Садовой улице. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около двух часов ночи возле овощного ларька был обнаружен труп 34-летнего мужчины. Он умер от ножевого ранения в грудь, - сообщает источник.

Оказалось, что между убитым и продавцом ларька, 44-летним мужчиной, возникла ссора. В ходе скандала продавец пырнул ножом покупателя. В этот момент прохожий 52-летний мужчина попытался помочь раненому, за что получил от продавца выстрел в голову из неустановленного оружия. Прохожего госпитализировали в больницу с ушибленной раной лба.

Продавца ларька уже задержала полиция. Уже возбуждено уголовное дело об убийстве.