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Происшествия11 августа 2022 7:37

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о расследовании сноса исторических домов в Петербурге

В отношении сотрудников комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры было возбуждено уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о сносе исторических зданий в Санкт-Петербурге

Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о сносе исторических зданий в Санкт-Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела о сносе исторических домов в Санкт-Петербурге. Об этом в комитете сообщили 10 августа 2022 года. Скандал о сносе исторических зданий в Северной столице дошел до главы СК после того, как градозащитники и активисты города подняли шумиху.

- Так, появилась информация о подготовке строительной компании к сносу старинного здания «Дом Лапина», который был построен в 1840 году и имеет историческую и архитектурную ценность. Несмотря на то, что суд запретил сносить здание, возле него появилась строительная техника, - рассказали в комитете.

Ранее уже было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга. Вскоре следственный комитет Северной столицы должен предоставить доклад Бастрыкину о ходе расследования.