Пьяная мать жестко покалечила грудного ребенка в Петербурге

В Купчино пьяная мать покалечила двухмесячного сына Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пьяная мать жестко искалечила своего грудного ребенка. В седьмом часу вечера 10 августа 2022 года в полицию позвонил прохожий и сообщил, что в Купчино прямо на улице женщина избивает младенца. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Прохожий заявил, что пьяная мать избивает малыша возле дома 9 по Пловдивской улице. Наряд полиции приехал на место и задержал 38-летнюю женщину, - рассказал источник.

Двухмесячного младенца сразу же госпитализировали в детскую больницу и поместили в отделение реанимации. У малыша травма черепа, отек мозга, перелом лобной гости, а также ссадина брови. Он находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, пьяная мать уронила своего ребенка. На данный момент проверкой занимается следственный комитет.