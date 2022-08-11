Голый парень разгромил несколько магазинов в Кудрово и кидался яйцами в людей

Голый парень разгромил несколько магазинов в Кудрово Фото: принтскрин видео.

В городе Кудрово, что в Ленинградской области, объявился неадекватный парень. Причем, молодой человек не стал сходить с ума в одиночестве, а решил выплеснуть все на улице. Вечером 10 августа 2022 года прохожие заметили на улицах города совершенно голого парня. Он стремительно расхаживал между магазинами, в которых устраивал погром: сметал продукты с полок, разбивал яйца и разговаривал сам с собой.

- Я видела его, зашел в магазин. Он там пол магазина разгромил, особенно алкогольный отдел. Потом я видела, как он на улице разбил бутылку виски и сам с собой разговаривал. Там явно был какой-то конфликт между личностями, - рассказала одна из местных жительниц.

Парень кидался яйцами и фруктами в людей, после зашел в магазин с аксессуарами для телефонов, где тоже устроил погром. Вскоре прохожие все же скрутили буйного эксгибициониста и вызвали полицию. Как сложилась судьба голого парня, пока неизвестно.