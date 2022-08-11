Евгений Цыганов открыл кинофестиваль "Окно в Европу" в Выборге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Актер Евгений Цыганов оставил слепок руки на «Аллее звезд» в Выборге, где накануне прошел кинофестиваль «Окно в Европу». Как пишет online47.ru, артист выступил со вступительным словом на торжественном открытии мероприятия. Цыганов подчеркнул, что хочет, чтобы Европа не закрывалась от России, а отечественное кино попадало в кинотеатры всего мира.

- Хочется, чтобы наши фильмы были интересны всем. Потому что у таланта, мысли, у вдохновения нет границ и паспортов, - цитируют актера в издании.

Добавим, что билеты на сеансы на кинофестивале разобрали как горячие пирожки. Все залы были заняты.