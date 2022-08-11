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Спорт11 августа 2022 8:57

Суд по делу отправленного в армию хоккеиста Ивана Федотова отложили до 20 сентября

Об этом сообщается на сайте Всеволожского горсуда Ленобласти
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Суд по делу Ивана Федотова назначили на 20 сентября 2022 года. Фото: ХК СКА

Суд по делу Ивана Федотова назначили на 20 сентября 2022 года. Фото: ХК СКА

Суд по делу хоккеиста сборной России Ивана Федотова отложили до 20 сентября 2022 года. Об этом сообщается на сайте Всеволожского горсуда. Напомним, что Федотов пожаловался на решение отправить его в армию. Более месяца вице-чемпион Олимпийских игр служит в Северодвинске. Все ожидали, что суд что-то изменит, но глобальных новостей нет.

- По делу Ивана Федотова назначено предварительного судебное заседание. Иск подан к призывной комиссии Петербурга. Заседание состоится 20 сентября в 12:55 по московскому времени, - отмечается на сайте суда.

Ранее адвокат Федотова подчеркивал, что его призыв в армию незаконен, а сам Иван никогда не уклонялся от службы – просто ему не приходили повестки.