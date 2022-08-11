Суд по делу отправленного в армию хоккеиста Ивана Федотова отложили до 20 сентября

Суд по делу Ивана Федотова назначили на 20 сентября 2022 года. Фото: ХК СКА

Суд по делу хоккеиста сборной России Ивана Федотова отложили до 20 сентября 2022 года. Об этом сообщается на сайте Всеволожского горсуда. Напомним, что Федотов пожаловался на решение отправить его в армию. Более месяца вице-чемпион Олимпийских игр служит в Северодвинске. Все ожидали, что суд что-то изменит, но глобальных новостей нет.

- По делу Ивана Федотова назначено предварительного судебное заседание. Иск подан к призывной комиссии Петербурга. Заседание состоится 20 сентября в 12:55 по московскому времени, - отмечается на сайте суда.

Ранее адвокат Федотова подчеркивал, что его призыв в армию незаконен, а сам Иван никогда не уклонялся от службы – просто ему не приходили повестки.