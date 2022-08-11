Новые сигнальные светофоры и искусственные неровности появятся в Петербурге

В Петербурге появятся новые сигнальные светофоры и искусственные неровности Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санки-Петербурге появятся новые сигнальные светофоры и искусственные неровности на дорогах. Они сделают улицы города безопаснее. Смольный уже заключил контракты на их установку, рассказали 11 августа 2022 года в городской администрации.

- Мы ежегодно закладываем в бюджет города средства на развитие и обновление технических средств, которые обеспечивают безопасность пешеходов и водителей. Безопасность на дорогах – одно из важнейших направлений повышения уровня комфорта горожан и туристов, - отметил губернатор Александр Беглов.

Новые "лежачие полицейские" установят по 27 адресам в разных районах Петербурга. В основном их расположат вблизи социальных учреждений, школ и детских садов.

Сигнальные светодиодные светофоры появятся на 74 адресах. Устройства работают на солнечных батареях. Их установят на нерегулируемым пешеходных переходах, чтобы привлекать внимание водителей и предупреждать их о том, что надо сбавить скорость.

Работы по установке технических средств организации дорожного движения будут завершены осенью этого года.