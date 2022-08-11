Детеныш северного оленя родился в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке родился олененок Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге в Ленинградском зоопарке пополнение. У семейства северных оленей родился малыш. Об этом 11 августа 2022 года рассказали в пресс-службе зоосада.

- Внимательные посетители, наверняка, уже заметили, что в вольере северных оленей появился маленький пушистый комочек с бархатными ушками и на тонких ножках. 7 мая у самки Тюли родился детеныш, - сообщили в зоопарке.

Олененок сразу же после рождения встал на ножки и стал с интересом исследовать окружающий мир. Воспитанием детеныша занимается мама, а также бабушка олениха Пальмира.

Вскоре стало понятно, что новорожденный малыш - это девочка. Очаровательную кроху назвали Тундра.

Ленинградский зоопарк приглашает всех посмотреть на милую кроху и ее семью. Особенно приятно будет это сделать 14 августа - в день рождения зоопарка.