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Авто11 августа 2022 10:04

Одностороннее движение введут на пяти улицах в центре Петербурга с 25 августа

Об этом сообщили в комитете по транспорту города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
С 25 августа в Центральном районе Петербурге будет введено одностороннее движение по пяти улицам

С 25 августа в Центральном районе Петербурге будет введено одностороннее движение по пяти улицам

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга на пяти улицах изменят движение. Начиная с 25 августа 2022 года на этих участках будет действовать только одностороннее движение. Об этом сообщили в комитете по транспорту Северной столицы.

- Одностороннее движение введут на участках: по Инженерной улице от канала Грибоедова до площади Искусств, по Москательному переулку от канала Грибоедова до Банковского переулка, - сообщили в комитете.

Помимо этого изменения вступят на набережной реки Мойки по нечетной стороне от Марсова поля до Аптекарского переулка, по проезду вдоль Марсова поля от Миллионной улицы до набережной Мойки, а также по Ставропольскому переулку от Таврического переулка до Шпалерной улицы.

Автомобилистов просят учитывать новые изменения и заранее продумывать свои маршруты.