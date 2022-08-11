СК показал видео, как парень убивал порноактрису Анастасию Гришман из Петербурга

Подозреваемый в убийстве порноактрисы рассказал, как убивал Анастасию Гришман в Санкт-Петербурге / Фото: СК СПб

Следственный комитет показал видео следственного эксперимента, на котором парень показал, как убивал порноактрису Анастасию Гришман. Трагедия произошла в Санкт-Петербурге. Тело девушки нашли в ванной в ее квартире на Южном шоссе 10 августа 2022 года. Однако убийство произошло за неделю до этого.

- Она лежала на боку. Я приподнялся и ударил ее в шею. Потом положил на колени. После перевернул на живот и она уже скончалась, - рассказал 24-летний Дмитрий.

Парень заявляет, что Гришман сама попросила ее убить. Якобы у него это вышло только с третьего раза. Такой же версии придерживаются и друзья обвиняемого.

По данным следствия, Дмитрий убил Анастасию во время конфликта. Он не менее пяти раз вонзил нож ей в шею, после перенес труп в ванную, а сам сбежал.

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