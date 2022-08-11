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Происшествия11 августа 2022 11:21

В Пулково около 20 пассажиров не пустили на рейсы

Путешественники вовремя прибыли в аэропорт, но их не пустили на самолет
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Пулково после регистрации не пустили на рейсы пассажиров Smartavia

В Пулково после регистрации не пустили на рейсы пассажиров Smartavia

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга около 20 пассажиров не смогли сесть на свои рейсы. 11 августа 2022 года путешественники прибыли в воздушные ворота, прошли регистрацию на рейсы, однако в самолеты их сажать отказывались. Все они должны были лететь авиакомпанией Smartavia, пишет "Деловой Петербург".

- Они рассказали, что ждали в зоне вылета, так и не услышали объявления об окончании посадки, а когда подошли к воротам, выяснилось, что в самолет их уже не пустят, - сообщает издание.

На рейсы не пустили около 20 пассажиров, которые должны были отправиться в Сочи, Самару и Архангельск. Недовольные пассажиры оправились к представителю авиакомпании и высказали свои претензии. Однако им никак не помогли. Теперь пассажиры собираются писать коллективную жалобу.