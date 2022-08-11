Петербуржцы подали 11 тысяч предложений по изменению Генплана города

Заявки принимались с 4 по 10 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За неделю жители Петербурга прислали 11 тысяч поправок в Генеральный план. Заявки принимались с 4 по 10 августа. Об итогах рассказал директор — главный градостроитель Петербургского ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» Юрий Бакей.

- Предложения подавались в электронном виде, но и на бумаге на площади Ломоноса в здании градостроительного комитета. На сегодняшний день подали 11 тысяч заявок, - сообщил он.

Сейчас заявки регистрируются специальной комиссией, после этого они отправятся на обработку.