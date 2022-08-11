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Общество11 августа 2022 11:52

Петербуржцы подали 11 тысяч предложений по изменению Генплана города

Сейчас заявки зарегистрируют для рассмотрения комиссией, затем они отправятся на обработку
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Заявки принимались с 4 по 10 августа.

Заявки принимались с 4 по 10 августа.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За неделю жители Петербурга прислали 11 тысяч поправок в Генеральный план. Заявки принимались с 4 по 10 августа. Об итогах рассказал директор — главный градостроитель Петербургского ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» Юрий Бакей.

- Предложения подавались в электронном виде, но и на бумаге на площади Ломоноса в здании градостроительного комитета. На сегодняшний день подали 11 тысяч заявок, - сообщил он.

Сейчас заявки регистрируются специальной комиссией, после этого они отправятся на обработку.