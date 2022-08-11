Строительство второй нитки Главного канализационного коллектора началось в Петербурге

В Петербурге приступили к строительству второй нитки Главного канализационного коллектора / Фото: Водоканал

В Санкт-Петербурге дан старт первому этапу строительства второй нитки Главного канализационного коллектора. По нему сточные воды из шести районов города попадают на очистные сооружения. Торжественная церемония начала стройки состоялась 11 августа 2022 года на территории Северной Станции аэрации.

- Сегодня мы начинаем строительство нового участка главного коллектора северной части нашего города. Это обеспечит надежной инфраструктурой как Петербург, так и прилегающие территории Ленинградской области, - отметил губернатор Александр Беглов.

Сам коллектор протяженностью более 24 километров. Строительство второй нитки необходимо для надежности водоотведения в северных районах города. Также она позволит провести обследование и реконструкцию на первом участке коллектора.

Ожидается, что первый этап строительства завершится до конца 2024 года.