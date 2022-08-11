Пропавшую девушку пять дней ищут в Петербурге

В Петербурге пять дней не могут найти 17-летнюю девушку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция и волонтеры поисковых отрядов ищут в Петербурге 17-летнюю девушку, которая пять дней назад ушла из дома и до сих пор не вернулась. С кем и где может быть пропавшая, никто точно не знает. Поиски ведутся по всему городу и в ближайших районах Ленобласти

- Внимание! Помогите найти подростка. Очилова Севинч Ахроровна, 17 лет. Петербург. 6 августа ушла из дома и не вернулась, - говорится в ориентировке в группе поискового отряда «Лиза Алерт Питер».

Приметы девушки: рост 162 сантиметра, нормального телосложения. Волосы темные, глаза карие. Предположительно была одета в коричневые платье и бриджи (короткие брюки).

В комментариях пользователи соцсетей сообщают, что видели похожую девушку в компании парня в районе Парнаса.