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Экономика11 августа 2022 13:01

Беларусь резко увеличила поставки продуктов в Петербург

Горожан обещают накормить молоком, мясом и курицей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На полках петербургских магазинов стало больше белорусских продуктов.

На полках петербургских магазинов стало больше белорусских продуктов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга и Республики Беларусь договорились о наращивании сотрудничества. В том числе в поставке продуктов питания в город на Неве. По подсчетам Смольного, за последние полгода объем завоза белорусских товаров резко вырос.

- За последние 6-7 месяцев Беларусь резко нарастила объем поставок в Петербург продукции сельского хозяйства, прежде всего молочной продукции, птицы и мяса, - сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам министра промышленности соседней страны Петра Пархомчика, который провел встречу с губернатором Александром Бегловым, Беларусь готова увеличивать поставки и дальше: «Любой запрос от Петербурга будет выполнен».

Кроме продуктов город получает из Республики автобусы, дорожную технику и лифтовое оборудование. Так, по соглашению между компанией «Могилевлифтмаш» и Жилищным комитетом, более 600 лифтов будут установлены в домах Петербурга в рамках планового капремонта.