Студентка поймала извращенца, лапавшего ее в метро в Петербурге

На «Василеостровской» рецидивист облапал студентку на эскалаторе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге студентка помогла поймать извращенца, который облапал ее в метро. Инцидент произошел на эскалаторе на станции "Василеотровская" около 14:30 часов 10 августа 2022 года. Студентка одного из местных вузов поднималась наверх, когда вдруг под юбкой почувствовала чью-то руку. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Девушка почувствовала, что кто-то трогает ее под юбкой. Обернувшись, она увидела мужчину. От возмущения студентка ударила извращенца по лицу так, что с него слетели очки, - рассказал источник.

Мужчина решил сбежать и выскочил на улицу. Однако девушка стала его преследовать и звонить за одно в полицию.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. им оказался 34-летний приезжий из Оренбурга, который ранее уже бывал судим. Проводится проверка.