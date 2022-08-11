Фрукты и овощи подешевели в Петербурге почти на 12 процентов

С новыми ценами впору переходить на овощные и фруктовые салаты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Летние дары природы стали дешевле в июле. Такими выводами поделился Петростат, подсчитавший ценники на самые ходовые продукты в Петербурге. Сезонные фрукты и овощи на магазинных полках немного сбросили цену в сравнении с июнем.

Так, белокочанная капуста подешевела сразу на 34,1 процента, свекла – на 29,3, бананы – на 23,8, картофель и виноград – на 22,7 и 22,4 процента соответственно. Скидки появились также на морковку, апельсины, груши и огурцы. Эти фрукты-овощи скинули от 8 до 16 процентов от июньской цены.

Подешевели продукты и из бакалейных рядов – некоторые крупы, макароны, чай, соль и сахар.

– Соль стала дешевле на 9,0%, сахар-песок – на 7,3, овсяные хлопья «Геркулес» – на 5,7, чай черный байховый – на 5,4, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 3,2, – подытожили в Петростате.

А вот выросли ценники на все самое вкусное: шоколадные конфеты и карамель, газированные напитки, хлопья для завтраков. Эти продукты подорожали на 4-5 процентов.