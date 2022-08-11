На бытовую технику и электронику в Петербурге снизились цены

Из всего ассортимента подорожали только пылесосы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Июльские цены на электронику и бытовую технику в Петербурге стали более приятными, нежели в июне. Как подсчитал Петростат, большая часть ассортимента подешевела на 4-12 процентов.

В июле было выгодно покупать, например, моноблоки для компьютеров, которые подешевели на 12,3 процента, и холодильники, которые упали в цене на 10,9 процента. Скидками в 11,6 процентов запестрили полки с миксерами и блендерами

– Из бытовой техники и электроники <...> машины швейные подешевели – на 8,1 процента, утюги – на 7,8, плиты бытовые – на 5,8, машины стиральные – на 5,6, – говорится в свежем отчете Петростата.

Хорошим приобретением можно назвать также смартфоны, они сбросили примерно 4,3 процента в стоимости. Судя по каталогам популярных магазинов техники, купить подешевле можно даже iPhone последней модели.

Подорожали среди всей техники только пылесосы, рост их ценника составил 3,4 процента.