Станция метро «Улица Дыбенко» в Петербурге закроется на вход раньше 12 и 13 августа

Станция метро «Улица Дыбенко» в Петербурге изменит режим работы 12 и 13 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 12 и 13 августа 2022 года изменит режим работы станция метро «Улица Дыбенко». Конечная станция оранжевой ветки будет закрыта на вход раньше времени, однако продолжит работать на выход до конца движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы.

- С 22:00 и до окончания движения поездов станция «Улица Дыбенко» будет работать только для выхода пассажиров. Это необходимо для проведения работ по модернизации линии турникетов, - сообщили в комитете.

Поэтому всем, кто собирался уезжать вечером с этой станции, лучше сделать это пораньше, либо воспользоваться соседней станцией «Проспект Большевиков».

Временные неудобства будут действовать только два дня. В воскресенье, 14 августа, станция будет работать в обычном режиме.