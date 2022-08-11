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Экономика11 августа 2022 13:51

730 млрд рублей поступило в бюджет Петербурга с начала года

Это на 58% больше, чем за аналогичный период в 2021 году
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Бюджет Петербурга за первые 7 месяцев 2022 года пополнился на 730 млрд рублей

Бюджет Петербурга за первые 7 месяцев 2022 года пополнился на 730 млрд рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доходы бюджета Санкт-Петербурга выросли. За первые семь месяцев 2022 года поступления в бюджет города составили 730 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это на 58 процентов больше. Об этом 11 августа 2022 года пишет "Мойка78".

- При этом в июле зафиксировано замедление поступлений по двум основным налогам — на доходы физических лиц (НДФЛ и упрощенной системе налогообложения (УСН). Это связано с влиянием санкционного давления на городской бизнес во втором квартале, - пишет издание.

В июле доходы Петербурга также являются положительными и составляют 7 процентов. Согласно прогнозу, планы на бюджет по доходам в этом году будут исполнены полностью.