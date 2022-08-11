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Происшествия11 августа 2022 15:25

Депутата ЗакСа Зинчука задерживала полиция после конфликта у метро «Гражданский проспект»

Причиной инцидента стал вывоз нелегальных ларьков перед рейдом
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Депутат ЗакСа оказался в полиции из-за конфликта у метро.

Депутат ЗакСа оказался в полиции из-за конфликта у метро.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Зинчук оказался в полиции. Причиной общения с представителями правоохранительных органов стал конфликт у метро «Гражданский проспект», где торговцы пытались увезти нелегально стоящие ларьки перед рейдом властей. Впрочем, драки, о которой говорили очевидцы, не было. Произошел лишь разговор на повышенных тонах.

- После общения в отделе полиции депутата Зинчука отпустили под обязательство о явке, - пишет «Мойка 78».

По словам самого народного избранника, он давно борется с незаконной торговлей и его возмутило, что торговцы пытались спасти свои ларьки перед визитом проверяющих органов. Депутат попытался помешать проехать грузовой машине и стал снимать ее на телефон, из-за чего водитель эвакуатора и стал конфликтовать.

Этого участника инцидента тоже отвезли в полицию. Оказалось, что мужчина находится в России нелегально, поэтому на него составили протокол.