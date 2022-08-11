Видео смертельного ДТП с мусоровозом у Московских ворот появилось в Сети

Белая легковушка протаранила мусоровоз у Московских ворот. Фото: vk.com/dorinspb

Видео смертельного ДТП с мусоровозом появилось в соцсетях. Паблик «Дорожный инспектор» опубликовал кадры с камеры наблюдения, установленной у Московских ворот. Именно здесь в ночь на четверг белый Volkswagen на огромной скорости влетел в грузовик. Водитель легковушки погиб на месте.

- Судя по стрелке спидометра, застывшей в момент удара. Скорость автомобиля Volkswagen была около 150 км/час. Водитель двигался на запрещающий сигнал светофора, - пишет «Дорожный инспектор».

Известно, что за рулем белой иномарки был 30-летний мужчина. Он получил серьезнейшие травмы и умер на руках врачей в машине реанимации.

А мусоровоз от удара перевернулся набок. Состояние шофера не уточняется.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.