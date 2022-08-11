Дополнительные электрички пустят в выходные на Финляндском направлении из Петербурга

До курортов Петербурга пустят дополнительные электрички. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дополнительные электрички пойдут до курортных зон в пригородах Петербурга в ближайшие выходные. Поезда до Белоострова и Зеленогорска назначены из-за ажиотажа у пассажиров, которые мечтают поймать последние моменты лета.

- «Северо-Западная пригородная пассажирская компания назначает дополнительные пригородные поезда в сообщении с Белоостровом и Зеленогорском 13 и 14 августа, - сообщает пресс-служба перевозчика.

Ввиду того, что пассажиров ожидается большое количество, не исключены очереди в кассах. Поэтому петербуржцев и гостей города призывают покупать билеты в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Расписание дополнительные электричек:

№ 6021 Санкт-Петербург Финляндский — Белоостров (через Сестрорецк) отправление в 14:35, прибытие в 15:43;

№ 6022 Белоостров — Санкт-Петербург Финляндский (через Парголово) отправление в 15:50, прибытие в 16:29;

№ 6035 Санкт-Петербург Финляндский — Белоостров (через Сестрорецк) отправление в 18:34, прибытие в 19:43;

№ 6098 Белоостров — Санкт-Петербург Финляндский (через Сестрорецк) отправление в 19:48, прибытие в 20:59;

№ 6657 Санкт-Петербург Финляндский — Зеленогорск отправление в 16:32, прибытие в 17:31;

№ 6174 Зеленогорск — Санкт-Петербург Финляндский отправление в 18:01, прибытие в 18:58.