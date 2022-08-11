Молодой мужчина пострадал на пожаре на проспекте Народного Ополчения

На проспекте Народного Ополчения полыхала квартира. Фото: vk.com/spb_today

Один человек пострадал в огне на проспекте Народного Ополчения, где вечером четверга в жилом доме горела двухкомнатная квартира на пятом этаже. Пламя вырывалось из распахнутых окон. Вызов в дежурную часть МЧС поступил в 17:53. На место выдвинулось спасатели.

- В двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 20 квадратных метров. В 18:32 пожар локализован, - сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу.

В результате возгорания в больницу на скорой помощи госпитализирован молодой человек, его состояние уточняется.

К ликвидации ЧП привлекались три единицы техники и 15 спасателей. Причины возгорания устанавливают дознаватели.