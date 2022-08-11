Рекорд летней вакцинации установлен в Петербурге

Больше 7,5 тысяч человек привились за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше семи тысяч человек привились в Петербурге от коронавируса за сутки. Это рекорд летней прививочной кампании. На фоне растущей как на дрожжах заболеваемости, спрос на вакцину у горожан резко возрос.

- Вчера был установлен очередной рекорд вакцинации. Ревакцинацию прошли 7610 человек. Если считать вместе с первичной вакцинацией и вакцинацией иностранцев, получится 9187 инъекций за сутки, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Для удобства работающих горожан в поликлиниках увеличено число номерков на вечернее время вакцинации. Также будет больше вариантов сделать прививку в выходные дни.

Самой вакцины в городе достаточно, накануне пришла еще одна партия препарата «Спутник V» в количестве 25 тысяч доз.