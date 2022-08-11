Затонувший буксир нанес ущерб Финскому заливу на миллион рублей

С владельца затонувшего буксира взыщут больше миллиона рублей. Фото: vk.com/spb_today

Более миллиона рублей. Именно на такую сумму пострадала природа Петербурга в результате морского ЧП. Северо-Западное управление Росприроднадзора подсчитало ущерб, который нанесло кораблекрушение у Канонерского острова. В мае нынешнего года здесь затонул буксир.

- Нештатная ситуация произошла при подготовке судна для постановки в док Канонерского судостроительного завода. В акваторию вытекло 150 литров дизельного топлива, - сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Претензии на сумму в миллион с лишним рублей выставлены владельцу буксира «Малик». Кроме того, с него же взыщут 200 тысяч рублей штрафа за «нарушение требований к охране внутренних морских вод».

В случае, если хозяин судна откажется платить добровольно, деньги будут взысканы через службу судебных приставов.