Туристический потенциал Петербурга прорекламируют на выставке в Гонконге

Петербург рассчитывает на богатых туристов из Азии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Туристический потенциал Петербурга впервые представят в Гонконге. С 18 по 21 августа здесь пройдет международная выставка Int'l Travel Expo (ITE), участие в которой примут примерно 1400 профессионалов сферы туризма и путешествий.

- Участие в международной выставке ITE Hong Kong предоставляет новые возможности для продвижения сферы гостеприимства города на международной арене и развития сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, - сообщает пресс-служба Комитета по туризму.

Там отмечают, что Петербург может выйти на объемный рынок с обеспеченными туристами, готовыми тратить большие деньги и ездить в дальние путешествия. Тем более, что из-за пандемии в мире, в том числе в Азии, сформировался отложенный спрос на турпоездки в Северную столицу.

Особое внимание на выставке будет уделено всесезонным предложениям для делового туризма в Петербург.