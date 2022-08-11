Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2022 18:33

Туристический потенциал Петербурга прорекламируют на выставке в Гонконге

Ее участниками станут около полутора тысяч профессионалов сферы туризма
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербург рассчитывает на богатых туристов из Азии.

Петербург рассчитывает на богатых туристов из Азии.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Туристический потенциал Петербурга впервые представят в Гонконге. С 18 по 21 августа здесь пройдет международная выставка Int'l Travel Expo (ITE), участие в которой примут примерно 1400 профессионалов сферы туризма и путешествий.

- Участие в международной выставке ITE Hong Kong предоставляет новые возможности для продвижения сферы гостеприимства города на международной арене и развития сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, - сообщает пресс-служба Комитета по туризму.

Там отмечают, что Петербург может выйти на объемный рынок с обеспеченными туристами, готовыми тратить большие деньги и ездить в дальние путешествия. Тем более, что из-за пандемии в мире, в том числе в Азии, сформировался отложенный спрос на турпоездки в Северную столицу.

Особое внимание на выставке будет уделено всесезонным предложениям для делового туризма в Петербург.