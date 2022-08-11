В Ленобласти 12-летний школьник нашел в лесу два снаряда и принес их домой

Школьник нашел в лесу пару снарядов и принес их домой. Фото: ГУ Росгвардии по СПб

Два боевых снаряда от гаубицы принес домой в коттеджный поселок школьник из Агалатово. 12-летний житель Ленобласти отправился погулять в лес, где и нашел боеприпасы времен войны. Но вместо того, чтобы позвать взрослых, мальчик решил взять опасные «игрушки» с собой.

- Взрослые конечно, вынесли их обратно на улицу, а приехавшие взрывотехники ОМОН «Бастион» идентифицировали находку, - сообщает пресс-служба петербургского управления Росгвардии.

Оказалось, что домой мальчик принес неразорвавшийся снаряд калибра 152 мм от полевой гаубицы и пустой корпус снаряда калибра 122 мм, но пустой, без взрывчатых веществ.

Оба боеприпаса бережно погрузили в машину и увезли на полигон, где подобные находки уничтожают целыми партиями. Их с войны в ленинградской земле осталось немало.