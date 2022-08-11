Упорный самокатчик прогнал с велополосы на Крестовском элитный «Бентли» и огромный черный «Хаммер»

Самокатчик встал на пути элитного "Бентли". Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Смелый самокатчик не побоялся встать на пути у элитного «Бентли» и страшного черного «Хаммера». Обе машины ехали по велополосе на улице Рюхина, но напротив станции метро «Крестовский остров» напоролись на принципиального мужчину на электросамокате, двигавшегося навстречу дорогим иномаркам.

- Выяснения на Крестовском, у кого все же преимущество на велодорожке, - написали в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» горожане, ставшие свидетелями противостояния «Давида» и «Голиафа».

Казалось, что исход встречи предрешен, но мужчина был спокоен как слон и настойчив как бык. Он не сдвинулся с дорожки несмотря ни на что. Через пару минут водителю «Бентли» надоело ждать и он свернул первым. За ним следом проехал и «Хаммер», но через пару метров с ревом двигателя показательно вернулся на велодорожку. Других принципиальных самокатчиков на его пути не встретилось.