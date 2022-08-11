Мужчину залили перцовым спреем на встрече по реновации депутата ЗакСа с жителями Московского района

В Московском районе прошла встреча по реновации. Фото: t.me/visboris

Потасовкой с применением перцового баллончика закончилась встреча по реновации, которую в Московском парке Победы провел депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский. Кроме местных жителей на собрание пришли и два молодых человека в масках, которые снимали все происходящее на телефоны.

- Всю встречу снимали (уже не в первый раз) двое неизвестных граждан в масках. Я потребовал одного из них снять маску и представиться. Тот отказался. Потом кто-то из участников встречи попытался сорвать с него маску - он ответил газом из баллончика, - сообщает в своем телеграм-канале Вишневский.

По словам депутата, полиция не помешала скрыться «провокаторам».

Что касается самой встречи, то на нее пришли около ста человек. В течение полутора часов они задавали вопросы по реновации, в ходе которой дома-«хрущевки» могут быть снесены, а на их месте появится современное жилье. Людей при этом будут переселять.