Бесплатная цифровая библиотека открылась в Петербурге

На Кожевенной линии открылась цифровая библиотека. Фото: t.me/spbprav

Новое культурно-обращовательное место появилось в Петербурге. В общественном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии, 30 открылась бесплатная цифровая библиотека «Гоголь». Здесь установлены пять стендов виде книг, на которых есть цифровой код, по которому и находятся литературные произведения.

- За каждой обложкой здесь скрывается не одно, а несколько десятков произведений, а также цикл увлекательных аудиоэкскурсий по разным районам Петербурга, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Чтобы прочесть «закодированные» книги, надо зарегистрироваться в качестве пользователя в библиотечной системе Красногвардейского района, затем навести камеру смартфона на QR-коды с книг-инсталляций и телефон читателя сам перейдет на сайт с тем или иным произведением великих писателей.