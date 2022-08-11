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Звезды11 августа 2022 20:11

Бесплатная цифровая библиотека открылась в Петербурге

Она расположилась в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На Кожевенной линии открылась цифровая библиотека. Фото: t.me/spbprav

На Кожевенной линии открылась цифровая библиотека. Фото: t.me/spbprav

Новое культурно-обращовательное место появилось в Петербурге. В общественном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии, 30 открылась бесплатная цифровая библиотека «Гоголь». Здесь установлены пять стендов виде книг, на которых есть цифровой код, по которому и находятся литературные произведения.

- За каждой обложкой здесь скрывается не одно, а несколько десятков произведений, а также цикл увлекательных аудиоэкскурсий по разным районам Петербурга, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Чтобы прочесть «закодированные» книги, надо зарегистрироваться в качестве пользователя в библиотечной системе Красногвардейского района, затем навести камеру смартфона на QR-коды с книг-инсталляций и телефон читателя сам перейдет на сайт с тем или иным произведением великих писателей.