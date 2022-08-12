Жаркая и облачная погода ждет Петербург 12 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается теплая, летняя погода. В пятницу, 12 августа 2022 года, в Северной столице окажется жарко, но не знойно за счет облаков. Все потому что город окажется в периферии антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица будет ощущать влияние северной периферии антициклона. Облаков в небе станет чуть больше, но по-прежнему обойдётся без дождей, - рассказал синоптик.

Днем в городе потеплеет до плюс 24-26 градусов, по Ленинградской области от 22 до 27 градусов жары. Ветер тоже окажется теплым, западным до 3-8 метров в секунду.

В субботу характер погоды изменится незначительно. В городе будет все также тепло и облачно, температура около 25 градусов.