Группу мошенников, лишивших блокадницу квартиры и дачи, задержали в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали группу мошенников, которые лишили блокадницу квартиры и дачи, а саму старушку увезли в деревню. Преступники вошли в доверие к пожилой одинокой женщине, сделали фиктивные документы, обобрав у нее собственность. Об этом 12 августа 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- У 77-летней старушки не было родственников. Она жила в квартире на Искровском проспекте, также у нее была дача в Ломоносовском районе. В итоге пенсионерку мошенники вывезли в деревню Горбунки. Весной 2018 года она скончалась, - рассказали в полиции.

Документы мошенники переделали на себя, квартиру продали за 4,5 млн рублей. Также в течение нескольких лет они получали за старушку пенсию - около миллиона рублей.

Задержанными оказались трое мужчин 54-65 лет и молодая женщина. Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.